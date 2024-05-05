РФ готує перший призов у Запорізькій області, хоче розширити вплив, - розвідка Британії

Росія готує перший призов на окупованих територіях Запорізької області. Москва хоче розширити свій вплив на захоплених територіях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Британії у Twitter (X).
Як нагадали у розвідці, гауляйтер окупованої частини Запорізької області підписав "указ" про підготовку необхідної інфраструктури та заходів для проведення призову на військову службу в окупованих районах. Це перший призов, який проведе Росії в окупації.
У Міноборони Британії вважають, що призов повинен задовольнити потребу російських військ у додаткових силах. Проте призов буде обмеженим, оскільки частина жителів виїхала з окупації. Наприклад, у Мелітополі залишилося лише 40% довоєнного населення, і половина з них - це етнічні росіяни, яким пропонується робота в місті.
"Цей указ також є частиною ширшої кампанії російської влади на тимчасово окупованих територіях, спрямованої на примушення населення прийняти російське управління", - вважають у розвідці.
Також призов є способом перевірити, чи мають жителі окупованих територій російські паспорти і чи голосували вони на "виборах" президента РФ.
Варто зазначити, раніше російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов. За задумом Міноборони РФ, до армії хочуть набрати 150 тисяч строковиків.
За даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабної війни втратила на війні вже 474 тисячі окупантів та тисячі одиниць техніки.
Розвідка Британії прогнозує, що російські втрати можуть зрости протягом найближчих двох місяців. Ймовірно, це буде пов'язане з тим, що загарбники будуть готувати нові наступальні операції.
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