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Британська розвідка очікує, що протягом двох місяців втрати Росії на війні зростуть

Україна, Субота 04 травня 2024 14:05
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Британська розвідка очікує, що протягом двох місяців втрати Росії на війні зростуть Фото: втрати армії РФ на війні виростуть у найближчі два місяці (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Втрати російської армії на війні зростуть у найближчі два місяці. Причиною цього може бути посилення наступальних операцій Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Британії у Twitter (X).

Як пише розвідка, у квітні 2024 року середня щоденна кількість російських втрат (вбитими і пораненими) була на рівні 899.

"Ймовірно, що рівень втрат Росії знову збільшиться протягом наступних двох місяців, оскільки вони поновлюють наступальні операції у східній Україні. Це слідує за незначним зниженням темпу операцій протягом останніх двох місяців після падіння Авдіївки", - йдеться у зведенні.

У Британії вважають, що Росія втратила з початку повномасштабної війни 465 тисяч солдатів.

На думку британських розвідників, Москва адаптувала свої війська до виснажливого типу ведення війни, тобто орієнтується на кількість, а не на якість. Це матиме довготривалі наслідки для російської армії.

Втрати армії РФ

Росія приховує свої втрати на загарбницькій війні, яку розв'язала проти України. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська знищили вже понад 473 тисячі російських вояків. За останню добу було ліквідовано 1260 росіян.

Варто додати, що українські військові прогнозують посилення російського наступу на фронті. За даними української розвідки, у росіян є план захоплення Харкова та Сум, але невідомо, наскільки ці плани серйозні.

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