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РФ готовит первый призыв в Запорожской области, хочет расширить влияние, - разведка Британии

Фото: Россия готовит первый призыв в армию в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия готовит первый призыв на оккупированных территориях Запорожской области. Москва хочет расширить свое влияние на захваченных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии в Twitter (X).

Как напомнили в разведке, гауляйтер оккупированной части Запорожской области подписал "указ" о подготовке необходимой инфраструктуры и мероприятий по проведению призыва на военную службу в оккупированных районах. Это первый призыв, который проведет Россию в оккупации.

В Минобороны Великобритании считают, что призыв должен удовлетворить потребность российских войск в дополнительных силах. Однако призыв будет ограничен, поскольку часть жителей уехала из оккупации. К примеру, в Мелитополе осталось лишь 40% довоенного населения, и половина из них - это этнические россияне, которым предлагается работа в городе.

"Этот указ также является частью более широкой кампании российских властей на временно оккупированных территориях, направленной на принуждение населения принять российское управление", - считают в разведке.

Также призыв является способом проверить, есть ли у жителей оккупированных территорий российские паспорта и голосовали ли они на "выборах" президента РФ.

 

Россия несет потери на войне

Стоит отметить, что ранее российский диктатор Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. По замыслу Минобороны РФ, в армию хотят набрать 150 тысяч срочников.

По данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабной войны потеряла на войне уже 474 тысячи оккупантов и тысячи единиц техники.

Разведка Британии прогнозирует, что российские потери могут возрасти в течение ближайших двух месяцев. Вероятно, это будет связано с тем, что захватчики будут готовить новые наступательные операции.

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