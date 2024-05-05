Росія не дорахується ще 860 окупантів: оновлені втрати ворога

Втрати Росії у війні проти України перевищили вже 474 тисячі солдатів. ЗСУ за добу знищили 860 росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Втрати Росії зростатимуть

Нагадаємо, що путінський режим приховує втрати окупаційних військ в Україні. Це стосується як особового складу, так і техніки. Більше того, Москва бреше про втрати України.

Британська розвідка прогнозує, що втрати Росії у війні протягом найближчих двох місяців зростуть. У Британії вважають, що причиною будуть наступальні операції, які, ймовірно, окупанти посилять найближчим часом.

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