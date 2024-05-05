Росія не дорахується ще 860 окупантів: оновлені втрати ворога
Фото: Росія втратила на війні ще 860 окупантів (Getty Images)
Втрати Росії у війні проти України перевищили вже 474 тисячі солдатів. ЗСУ за добу знищили 860 росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Загальні втрати Росії станом на 5 травня 2024 року складають:
- особового складу - близько 474 260 (+860) осіб,
- танків - 7375 (+9) од,
- бойових броньованих машин - 14179 (+18) од,
- артилерійських систем - 12212 (+21) од,
- РСЗВ - 1057 (+1) од,
- засоби ППО - 790 (+2) од,
- літаків - 349 (+1) од,
- гелікоптерів - 325 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9636 (+25),
- крилаті ракети - 2147 (+1),
- кораблі /катери - 26 од,
- підводні човни - 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 16418 (+37) од,
- спеціальна техніка - 2002 (+4).
Втрати Росії зростатимуть
Нагадаємо, що путінський режим приховує втрати окупаційних військ в Україні. Це стосується як особового складу, так і техніки. Більше того, Москва бреше про втрати України.
Британська розвідка прогнозує, що втрати Росії у війні протягом найближчих двох місяців зростуть. У Британії вважають, що причиною будуть наступальні операції, які, ймовірно, окупанти посилять найближчим часом.
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