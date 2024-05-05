ua en ru
Нд, 05 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія не дорахується ще 860 окупантів: оновлені втрати ворога

Україна, Неділя 05 травня 2024 08:31
UA EN RU
Росія не дорахується ще 860 окупантів: оновлені втрати ворога Фото: Росія втратила на війні ще 860 окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Втрати Росії у війні проти України перевищили вже 474 тисячі солдатів. ЗСУ за добу знищили 860 росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Загальні втрати Росії станом на 5 травня 2024 року складають:

  • особового складу - близько 474 260 (+860) осіб,
  • танків - 7375 (+9) од,
  • бойових броньованих машин - 14179 (+18) од,
  • артилерійських систем - 12212 (+21) од,
  • РСЗВ - 1057 (+1) од,
  • засоби ППО - 790 (+2) од,
  • літаків - 349 (+1) од,
  • гелікоптерів - 325 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9636 (+25),
  • крилаті ракети - 2147 (+1),
  • кораблі /катери - 26 од,
  • підводні човни - 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 16418 (+37) од,
  • спеціальна техніка - 2002 (+4).

Втрати Росії зростатимуть

Нагадаємо, що путінський режим приховує втрати окупаційних військ в Україні. Це стосується як особового складу, так і техніки. Більше того, Москва бреше про втрати України.

Британська розвідка прогнозує, що втрати Росії у війні протягом найближчих двох місяців зростуть. У Британії вважають, що причиною будуть наступальні операції, які, ймовірно, окупанти посилять найближчим часом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Штрафи для ухилянтів: які суми зараз і на скільки їх підвищать
Штрафи для ухилянтів: які суми зараз і на скільки їх підвищать
DAILY
Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках
Ольга Маджумдаржурналіст РБК-Україна Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках