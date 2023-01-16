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РФ готує нову спробу перехопити ініціативу у війні, - Зеленський

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Київ, Понеділок 16 січня 2023 22:45
РФ готує нову спробу перехопити ініціативу у війні, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує нову спробу перехопити ініціативу у війні проти України. Тому Києву потрібні нові постачання озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

"Те, що сталося в Дніпрі, те, що Росія готує нову спробу перехопити ініціативу у війні, те, що характер бойових дій на фронті потребує нових рішень в оборонному постачанні, – усе це тільки підкреслює, як важливо координувати наші зусилля – усіх учасників коаліції захисту України та свободи. І пришвидшувати ухвалення рішень", - заявив він.

Президент наголосив, що сьогодні добрий приклад подала Велика Британія.

"Оголошено про новий пакет оборонної допомоги - те, що треба. Танки, інша бронетехніка, артилерія. Те, що ми обговорювали з паном прем’єр-міністром Ріші Сунаком. Я дякую тобі, Ріші, дякую кожному британцю за відчутну та своєчасну підтримку", - додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Британія оголосила про передачу Україні найбільшого пакета військової допомоги. Зокрема, ескадронів танків "Challenge 2" з броньованими евакуаційними та ремонтними машинами й 8 гарматами AS90.

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