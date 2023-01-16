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РФ готовит новую попытку перехватить инициативу в войне, - Зеленский

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Киев, Понедельник 16 января 2023 22:45
РФ готовит новую попытку перехватить инициативу в войне, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новую попытку перехватить инициативу в войне против Украины. Поэтому Киеву необходимы новые поставки вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

"То, что произошло в Днепре, то, что Россия готовит новую попытку перехватить инициативу в войне, то, что характер боевых действий на фронте требует новых решений в оборонном снабжении - все это только подчеркивает, как важно координировать наши усилия – всех участников коалиции защиты Украины и свободы. И ускорять принятие решений", - заявил он.

Президент подчеркнул, что сегодня хороший пример подала Великобритания.

"Объявлено о новом пакете оборонной помощи - то, что нужно. Танки, прочая бронетехника, артиллерия. То, что мы обсуждали с премьер-министром Риши Сунаком. Я благодарю тебя, Риши, благодарю каждого британца за ощутимую и своевременную поддержку", - добавил Зеленский.

Напомним, сегодня Британия объявила о передаче Украине самого большого пакета военной помощи. В частности, эскадронов танков "Challenge 2" с бронированными эвакуационными и ремонтными машинами и 8 орудиями AS90.

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