РФ готує нову хвилю мобілізації на окупованих територіях: "ядром" стануть неповнолітні

Зазначається, що нову хвилю мобілізації окупанти готують вже навесні.

"Так, окупаційні військкомати закликали навчальні заклади подати списки всіх юнаків 2006 року народження. Саме вони мають стати ядром майбутньої хвилі, адже наразі в регіоні вже майже немає вільних осіб, які підлягають мобілізації", - зазначають у ЦНС.

Нагадаємо, окупанти також готують "мобілізацію" в Маріуполі, на облік ставлять чоловіків від 2006 року народження.

РБК-Україна також пояснювало, що робити, якщо вас силоміць мобілізують загарбники.

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