РФ готовит новую волну мобилизации на оккупированных территориях: "ядром" станут несовершеннолетние

Россия готовит новую волну мобилизации на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. В армию будут привлекать и несовершеннолетних.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Отмечается, что новую волну мобилизации оккупанты готовят уже весной.
"Так, оккупационные военкоматы призвали учебные заведения подать списки всех юношей 2006 года рождения. Именно они должны стать ядром будущей волны, ведь в регионе уже почти нет свободных лиц, которые подлежат мобилизации", - отмечают в ЦНС.
Напомним, оккупанты также готовят "мобилизацию" в Мариуполе, на учет ставят мужчин от 2006 года рождения.
РБК-Украина также объясняло, что делать, если вас насильно мобилизуют захватчики.
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