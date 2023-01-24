РФ готує нову хвилю агресії і вже почала тиснути на низці напрямків, - Зеленський

Російська Федерація готується до нової хвилі агресії та вже посилила тиск на низці напрямків на сході України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

"Росія готується до нової хвилі агресії – з тими силами, які вона здатна мобілізувати. Зараз окупанти вже посилюють тиск на Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках. А хочуть посилити тиск масштабніше. Щоб не визнавати помилковість агресії, господарі Росії хочуть кинути більше своїх людей і техніки в бойові дії", - заявив Зеленський.

За його словами, всі у вільному світі мають посилювати співпрацю, щоб не лише відповісти на чергові російські злочинні дії, а й наскільки можна не допустити нових російських злочинних дій.

"Ініціатива у війні має залишатися за нашими силами. І я почув сьогодні повне розуміння ситуації і в розмові з паном президентом Макроном, і в розмові з паном президентом Фінляндії, який був сьогодні з візитом у Києві", - зазначив глава держави.

Він також наголосив, що є новий пакет підтримки від Фінляндії, зокрема оборонної. Є готовність посилювати санкції проти Росії та приєднатися до дипломатичних ініціатив України. Є бачення того, як можна користь використовувати цей рік для співпраці в рамках європейських та євроатлантичних інститутів.

"Тобто сьогоднішній день завдяки французькому та фінляндському етапам нашого дипломатичного марафону дав змогу суттєво посилити український захист. Головне тепер – це швидкість реалізації всього того, про що ми домовилися", - додав Зеленський.