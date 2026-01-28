РФ готує новий удар: Зеленський розкрив дані розвідки

Зеленський зазначив, що Україні чудово відомо, що російський режим готує черговий масований удар. Розвідка надає усю необхідну інформацію. При цьому потрібно, щоб США та Європа нарешті зрозуміли, як такі дії Кремлі дискредитують будь-які зусилля дипломатії.

Зараз ведуться багатосторонні переговори: США говорять з Росією, Україна говорить з Росією, Європа допомагає врегулювати війну. Проте потрібно, щоб ця дипломатія мала реальну вагу для звичайних людей.

"Коли російські удари продовжуються, коли штурми тривають, людям складно відчувати, що дипломатія конструктивна й може дати результат. Треба думати всім, хто справді хоче миру, як забезпечити, щоб не до нових масованих атак росіяни готувались, а до закінчення війни", - підкреслив президент.

Зеленський додав, що у цивілізованих країн є така сила, щоб змусити Росію думати про завершення війни, а не про нові теракти. Потрібно тільки використовувати цю силу та не боятися цього зробити заради миру.