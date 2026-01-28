РФ готовит новый удар: Зеленский раскрыл данные разведки

Зеленский отметил, что Украине прекрасно известно, что российский режим готовит очередной массированный удар. Разведка предоставляет всю необходимую информацию. При этом нужно, чтобы США и Европа наконец поняли, как такие действия Кремля дискредитируют любые усилия дипломатии.

Сейчас ведутся многосторонние переговоры: США говорят с Россией, Украина говорит с Россией, Европа помогает урегулировать войну. Однако нужно, чтобы эта дипломатия имела реальный вес для обычных людей.

"Когда российские удары продолжаются, когда штурмы продолжаются, людям сложно чувствовать, что дипломатия конструктивна и может дать результат. Надо думать всем, кто действительно хочет мира, как обеспечить, чтобы не к новым массированным атакам россияне готовились, а к окончанию войны", - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что у цивилизованных стран есть такая сила, чтобы заставить Россию думать о завершении войны, а не о новых терактах. Нужно только использовать эту силу и не бояться этого сделать ради мира.