РФ готовит новый удар: Зеленский раскрыл данные разведки

Российский режим готовит новый ракетный удар по Украине. Действия Кремля полностью дискредитируют все дипломатические усилия для прекращения войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский отметил, что Украине прекрасно известно, что российский режим готовит очередной массированный удар. Разведка предоставляет всю необходимую информацию. При этом нужно, чтобы США и Европа наконец поняли, как такие действия Кремля дискредитируют любые усилия дипломатии.
Сейчас ведутся многосторонние переговоры: США говорят с Россией, Украина говорит с Россией, Европа помогает урегулировать войну. Однако нужно, чтобы эта дипломатия имела реальный вес для обычных людей.
"Когда российские удары продолжаются, когда штурмы продолжаются, людям сложно чувствовать, что дипломатия конструктивна и может дать результат. Надо думать всем, кто действительно хочет мира, как обеспечить, чтобы не к новым массированным атакам россияне готовились, а к окончанию войны", - подчеркнул президент.
Зеленский добавил, что у цивилизованных стран есть такая сила, чтобы заставить Россию думать о завершении войны, а не о новых терактах. Нужно только использовать эту силу и не бояться этого сделать ради мира.
Напомним, что прошлый массированный ракетно-дроновой теракт против Украины российский режим совершил 24 января. Россияне атаковали более 375 ударными дронами и 21 ракетой различных типов. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей, однако есть и попадания.
По этому поводу глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что ракеты российского диктатора Владимира Путина, которые этой ночью атаковали Украину, поразили не только украинский народ, но и переговорный стол в Абу-Даби. Трехсторонние переговоры в столице ОАЭ начались 23 января.