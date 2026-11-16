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РФ готує новий масований удар по Україні, - Повітряні сили

11:09 16.11.2026 Пн
1 хв
aimg Марія Науменко
РФ готує новий масований удар по Україні, - Повітряні сили Фото: начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (Getty Images)
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Україна вже кілька днів отримує попередження про підготовку Росії до нового удару. Серед можливих цілей залишаються енергетика та критична інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Командування Повітряних сил ЗС України Юрія Ігната в телеефірі.

За словами Ігната, російські стратегічні бомбардувальники можуть протягом половини доби перелетіти на європейську частину Росії, звідки ворог може готувати наступний удар.

Він зазначив, що інформація про підготовку нової атаки надходить уже кілька днів. Тому такі повідомлення не є несподіваними для українських військових.

Ігнат наголосив, що Росія не відмовилася від намірів бити по енергетичних об'єктах та критичній інфраструктурі України. Тому Сили оборони готуються до можливої атаки.

Водночас Україна розраховує на посилення військової допомоги від партнерів. Зокрема, йдеться про боєприпаси для зенітних гармат і літаків, а також ракети малого та середнього радіуса дії.

Нагадуємо, 6 листопада президент Володимир Зеленський попереджав про нові плани РФ атакувати енергетику, мости через Дніпро та цивільну інфраструктуру. Він також наголосив на потребі в ракетах-перехоплювачах для систем Patriot.

Крім того, 10 листопада джерело РБК-Україна в ГУР повідомило, що Росія готує удари по підприємствах харчової промисловості. Йдеться, зокрема, про елеватори, склади, олійні заводи, молокозаводи, м'ясокомбінати та птахофабрики.

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