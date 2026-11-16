РФ готує новий масований удар по Україні, - Повітряні сили

Україна вже кілька днів отримує попередження про підготовку Росії до нового удару. Серед можливих цілей залишаються енергетика та критична інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Командування Повітряних сил ЗС України Юрія Ігната в телеефірі.

За словами Ігната, російські стратегічні бомбардувальники можуть протягом половини доби перелетіти на європейську частину Росії, звідки ворог може готувати наступний удар.

Він зазначив, що інформація про підготовку нової атаки надходить уже кілька днів. Тому такі повідомлення не є несподіваними для українських військових.

Ігнат наголосив, що Росія не відмовилася від намірів бити по енергетичних об'єктах та критичній інфраструктурі України. Тому Сили оборони готуються до можливої атаки.

Водночас Україна розраховує на посилення військової допомоги від партнерів. Зокрема, йдеться про боєприпаси для зенітних гармат і літаків, а також ракети малого та середнього радіуса дії.

