Росія готує удари по об’єктах харчової промисловості України, - джерело в ГУР

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Головному управлінні розвідки.

Росія готує удари по об’єктах харчової промисловості. Йдеться як про українські, так і про іноземні підприємства на території України, зазначило джерело в ГУР. За словами співрозмовника, росіяни планують атакувати об’єкти зберігання та переробки сільськогосподарських культур , зокрема елеваторну та складську інфраструктуру, об’єкти виробництва соняшникової та інших рослинних олій, а також - молоко- та маслозаводи, м’ясокомбінати, птахофабрики та інші підприємства харчпрому. Мета Росії - дестабілізувати ситуацію в Україні шляхом удару по продовольчій безпеці та через подальшу інформаційну кампанію з деморалізації суспільства завдати суттєвих збитків економіці нашої держави, зменшити валютні надходження до українського бюджету, каже джерело. План Москви - завдати збитків харчовій промисловості України - також спрямований на збільшення частки російського експорту агропродукції, зокрема, до країн Африки, Близького Сходу та Азії.

Раніше РБК-Україна писало, що удар по школі в Комишувасі, де загинули щонайменше 53 людини, здійснили чотири російські Су-34. Встановлено імена шістьох пілотів та командира, який спланував атаку, заявили у ГУР.

Крім того, в Україні розгорнули інформаційну кампанію, головна ціль якої - дискредитація воєнної розвідки та бойових підрозділів ГУР МО.