РФ готує нові наступи, важливо, щоб розвідки партнерів доповідали "нагору", - Зеленський

Російські війська готують нові наступи в Україні з метою захопити якомога більше територій. Розвідки країн-партнерів теж бачать плани РФ і важливо, щоб вони доповідали про це "нагору".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Бачимо з інформації, яку здобуває розвідка, та з відкритих даних, що Путін і його оточення не планують завершувати війну - немає зараз жодного підтвердження, що вони серйозно розглядають варіант миру й розглядають серйозно дипломатію. Навпаки, багато свідчень, що вони готують нові наступальні операції. Росія розраховує на подальшу війну", - сказав Зеленський.

За його словами, це з боку Росії - відверта зневага всіх у світі, хто прагне миру та намагається зробити дипломатію дієвою.

"Я впевнений, розвідки наших партнерів теж мають таку інформацію, теж бачать такі факти, і важливо, щоб вони не заплющували очі та доповідали нагору. Єдине, що зараз потрібно, - це абсолютно чесні висновки та відповідний спільний тиск на Росію", - наголосив президент.

Він зазначив, що російські удари щоночі стають усе більш зухвалими та масштабними.

"Більш ніж 900 ударних дронів проти України за три дні плюс балістика, плюс крилаті ракети - у цьому немає жодного військового сенсу, але це очевидний політичний вибір - вибір Путіна, вибір Росії - вибір воювати далі та руйнувати життя", - наголосив Зеленський.