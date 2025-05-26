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РФ готує нові наступи, важливо, щоб розвідки партнерів доповідали "нагору", - Зеленський

Понеділок 26 травня 2025 21:03
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РФ готує нові наступи, важливо, щоб розвідки партнерів доповідали "нагору", - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська готують нові наступи в Україні з метою захопити якомога більше територій. Розвідки країн-партнерів теж бачать плани РФ і важливо, щоб вони доповідали про це "нагору".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Бачимо з інформації, яку здобуває розвідка, та з відкритих даних, що Путін і його оточення не планують завершувати війну - немає зараз жодного підтвердження, що вони серйозно розглядають варіант миру й розглядають серйозно дипломатію. Навпаки, багато свідчень, що вони готують нові наступальні операції. Росія розраховує на подальшу війну", - сказав Зеленський.

За його словами, це з боку Росії - відверта зневага всіх у світі, хто прагне миру та намагається зробити дипломатію дієвою.

"Я впевнений, розвідки наших партнерів теж мають таку інформацію, теж бачать такі факти, і важливо, щоб вони не заплющували очі та доповідали нагору. Єдине, що зараз потрібно, - це абсолютно чесні висновки та відповідний спільний тиск на Росію", - наголосив президент.

Він зазначив, що російські удари щоночі стають усе більш зухвалими та масштабними.

"Більш ніж 900 ударних дронів проти України за три дні плюс балістика, плюс крилаті ракети - у цьому немає жодного військового сенсу, але це очевидний політичний вибір - вибір Путіна, вибір Росії - вибір воювати далі та руйнувати життя", - наголосив Зеленський.

Літній наступ Росії

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська вже кілька місяців знаходяться в постійному наступі на всіх напрямках фронту. Найбільше зусиль окупанти прикладають у Сумській області.

"Свої наступальні дії, вони були розпочаті на всіх напрямках. І головним напрямком був саме Сумський напрямок, там дійсно зосереджено було 67 тисяч військ, ми робили відповідні кроки, щоб не дати їм об'єднатися", - розповів Зеленський.

Тому, за його словами, російські війська працюють над тим, щоб відновлюватися та перегруповуватися.

В ОТУ "Харків" також повідомляли, росіяни накопичують сили, і літня наступальна кампанія фактично вже почалася.

Детальніше про плани російського диктатора Володимира Путіна у війні на 2025 рік, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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