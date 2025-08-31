Генштаб: чергова "сезонна" наступальна кампанія РФ закінчилась нічим

Російське командування, видаючи бажане за дійсне, підсумувало так звану "весняно-літню кампанії 2025 року". Насправді ж черговий російський "сезонний" наступ закінчився практично нічим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ .

Як наголошують в Генштабі, російській армії впродовж наступу не вдалося здобути повний контроль над жодним великим українським містом. Натомість з початку року ворог втратив майже 210 тисяч солдатів вбитими та пораненими та тисячі одиниць військової техніки:

2174 бойові броньовані машини;

1201 танк;

7303 артилерійські системи;

157 реактивних систем залпового вогню.

Сумська область

"Фейкові реляції противника про "зони безпеки" в Сумській і Харківській областях - ніщо інше, як намагання приховати провали операцій, які обернулися для ворога глухим кутом і десятками тисяч втрат", - заявили в Генштабі.

Зокрема, з початку 2025 року в операційній зоні угрупування військ "Курськ" бійці Сил оборони ліквідували 19 080 ворогів, а ще понад 25 тисяч - поранили. Зараз Сили оборони ведуть активні дії в Сумській області, звільнили Кіндратівку й Андріївку та витісняють противника з інших прикордонних населених пунктів.

Захоплення територій

Крім того, як наголосили в Генштабі, російське командування суттєво завищило дані щодо захоплених територій.

"Водночас 100% підтверджений результат, якого досягли росіяни з початку 2025 року, - це їх загальні втрати понад 291 тисяча солдатів убитими й пораненими. Масове нагородження 120 тисяч російських вояків лише підтверджує масштаби втрат", - додали в Генштабі.

Удари по військових об'єктах

Російське командування також відзвітувало про "знищення української ракетної промисловості" та "високоточні удари по військових об'єктах". Як заявляють в українському Генштабі, такі заяви не більш ніж "пропагандистська ілюзія", а від "високоточних ударів" українці щодня втрачають свої домівки та рідних.

"Де впаде російський "Іскандер" - там і "опиниться" "командний пункт ЗСУ" або "база іноземних найманців". Наслідок постійних порушень росією міжнародного гуманітарного права - людські життя", - наголосили у Генштабі.

Там додали, що звіт російського командування - "типовий зразок агресивної кремлівської брехні та пихи". Водночас українські Сили оборони тримають фронт, нищать і виснажують окупанта.

"Та доводять: жодна кремлівська пропаганда не приховає провалу російської весняно-літньої кампанії 2025 року", - резюмували у Генштабі.