РФ готує наступ з Білорусі? Зеленський закликав Європу посилити допомогу Україні

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність допомагати Україні. Адже якщо Росія зазнаватиме втрат, це може підштовхнути її до дипломатії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час Вільнюського саміту "Бухарестської дев'ятки" й нордичних країн.
За його словами, Україна має тактичні рішення, які допомагають зупиняти агресію Росії. Мова зокрема, й про нещодавню операцію "Павутина" по авіабазах Росії.
Зеленський вважає, що разом з Європою, США та їхньою зброєю Україна зможе зупинити агресію Росії.
"Спитайте розвідку, що Росія планує влітку в Білорусі? Якщо готують атаки звідти, нам треба більше сил разом. Зараз це значить зміцнити Україну, щоб зупинити війну і не дати їй поширитись", - зазначив Зеленський.
Він зауважив, що коли Росія фізично слабша, то з нею буде легше вести дипломатію.
Президент також вважає, що партнери можуть надати оборонній сфері України допомогу у виробництві зброї. Адже Україна може покрити 40% потреб зброї власним виробництвом коштом достатнього фінансування.
Нагадаємо, що Білорусь на початку повномасштабної війни дозволила російським військам зайти в Україну зі своєї території.
Російські окупанти перейшли через кордон у Чорнобильську зону у Київській області та окупували АЕС. Сили оборони звільнили північ України навесні 2022 року.
У Білорусі і наразі перебуваються російські війська. Активіст Антон Мотолько в інтерв'ю РБК-Україна розповідав, що станом на початок 2025 року у Білорусі перебуває до 2500 російських військових, серед них також є інструктори ПВК "Вагнера".
А ось головком ЗСУ Олександр Сирський не виключав, що спільні навчання РФ та Білорусі можуть бути підготовкою до бойових дій.
"Тобто видимість навчань - це найбільш прийнятний спосіб перебазувати, перекинути війська, сконцентрувати на якомусь напрямку і створити угруповання військ", - пояснив Сирський.
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