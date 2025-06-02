РФ готує наступ з Білорусі? Зеленський закликав Європу посилити допомогу Україні

За його словами, Україна має тактичні рішення, які допомагають зупиняти агресію Росії. Мова зокрема, й про нещодавню операцію "Павутина" по авіабазах Росії.

Зеленський вважає, що разом з Європою, США та їхньою зброєю Україна зможе зупинити агресію Росії.

"Спитайте розвідку, що Росія планує влітку в Білорусі? Якщо готують атаки звідти, нам треба більше сил разом. Зараз це значить зміцнити Україну, щоб зупинити війну і не дати їй поширитись", - зазначив Зеленський.

Він зауважив, що коли Росія фізично слабша, то з нею буде легше вести дипломатію.

Президент також вважає, що партнери можуть надати оборонній сфері України допомогу у виробництві зброї. Адже Україна може покрити 40% потреб зброї власним виробництвом коштом достатнього фінансування.