РФ готовит наступление из Беларуси? Зеленский призвал Европу увеличить помощь Украине

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости помогать Украине. Ведь если Россия будет нести потери, это может подтолкнуть ее к дипломатии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время Вильнюсского саммита "Бухарестской девятки" и нордических стран.
По его словам, Украина имеет тактические решения, которые помогают останавливать агрессию России. Речь в частности, и о недавней операции "Паутина" по авиабазам России.
Зеленский считает, что вместе с Европой, США и их оружием Украина сможет остановить агрессию России.
"Спросите разведку, что Россия планирует летом в Беларуси? Если готовят атаки оттуда, нам надо больше сил вместе. Сейчас это значит укрепить Украину, чтобы остановить войну и не дать ей распространиться", - отметил Зеленский.
Он отметил, что когда Россия физически слабее, то с ней будет легче вести дипломатию.
Президент также считает, что партнеры могут предоставить оборонной сфере Украины помощь в производстве оружия. Ведь Украина может покрыть 40% потребностей оружия собственным производством за счет достаточного финансирования.
Напомним, что Беларусь в начале полномасштабной войны позволила российским войскам зайти в Украину со своей территории.
Российские оккупанты перешли через границу в Чернобыльскую зону в Киевской области и оккупировали АЭС. Силы обороны освободили север Украины весной 2022 года.
В Беларуси и сейчас находятся российские войска. Активист Антон Мотолько в интервью РБК-Украина рассказывал, что по состоянию на начало 2025 года в Беларуси находится до 2500 российских военных, среди них также есть инструкторы ЧВК "Вагнера".
А вот главком ВСУ Александр Сырский не исключал, что совместные учения РФ и Беларуси могут быть подготовкой к боевым действиям.
"То есть видимость учений - это наиболее приемлемый способ перебазировать, перебросить войска, сконцентрировать на каком-то направлении и создать группировку войск", - пояснил Сырский.
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