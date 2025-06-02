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РФ готовит наступление из Беларуси? Зеленский призвал Европу увеличить помощь Украине

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости помогать Украине. Ведь если Россия будет нести потери, это может подтолкнуть ее к дипломатии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время Вильнюсского саммита "Бухарестской девятки" и нордических стран.

По его словам, Украина имеет тактические решения, которые помогают останавливать агрессию России. Речь в частности, и о недавней операции "Паутина" по авиабазам России.

Зеленский считает, что вместе с Европой, США и их оружием Украина сможет остановить агрессию России.

"Спросите разведку, что Россия планирует летом в Беларуси? Если готовят атаки оттуда, нам надо больше сил вместе. Сейчас это значит укрепить Украину, чтобы остановить войну и не дать ей распространиться", - отметил Зеленский.

Он отметил, что когда Россия физически слабее, то с ней будет легче вести дипломатию.

Президент также считает, что партнеры могут предоставить оборонной сфере Украины помощь в производстве оружия. Ведь Украина может покрыть 40% потребностей оружия собственным производством за счет достаточного финансирования.

Беларусь помогает России в войне

Напомним, что Беларусь в начале полномасштабной войны позволила российским войскам зайти в Украину со своей территории.

Российские оккупанты перешли через границу в Чернобыльскую зону в Киевской области и оккупировали АЭС. Силы обороны освободили север Украины весной 2022 года.

В Беларуси и сейчас находятся российские войска. Активист Антон Мотолько в интервью РБК-Украина рассказывал, что по состоянию на начало 2025 года в Беларуси находится до 2500 российских военных, среди них также есть инструкторы ЧВК "Вагнера".

А вот главком ВСУ Александр Сырский не исключал, что совместные учения РФ и Беларуси могут быть подготовкой к боевым действиям.

"То есть видимость учений - это наиболее приемлемый способ перебазировать, перебросить войска, сконцентрировать на каком-то направлении и создать группировку войск", - пояснил Сырский.

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