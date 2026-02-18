РФ готує масоване застосування морських дронів: ГУР розкрило деталі

Росіяни активно працюють над розробкою морських дронів, якими хочуть завдавати масованих ударів.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Росія готує морські дрони проти України: чи почнеться нова битва за Чорне море".
За інформацією Головного управляння розвідки, наразі системного чи результативного використання цих засобів із досягненням значного бойового ефекту не зафіксовано.
Водночас у РФ продовжують розробку та виробництво нових типів морських безпілотників.
Зокрема, апарат типу "Тритон", який може розвивати швидкість до 100 км/год, ймовірно, готують для атак на цивільне судноплавство та портову інфраструктуру України.
"Разом із тим наявні плани з виробництва (зокрема до 40 одиниць апаратів типу “Скат" на місяць) свідчать про намір противника перейти до тактики масованого застосування", - повідомили у розвідці.
Окрему увагу ГУР звертає на розробку автономного підводного апарата "Просвет-1", який створюється для протидії українським підводним безпілотним системам. Це свідчить про спроби РФ формувати ешелоновану підводну оборону.
Нагадаємо, Україна стала першою у світі державою, яка масово та ефективно застосувала морські дрони для ураження кораблів Чорноморського флоту РФ, що суттєво змінило баланс сил у Чорному морі.
Яскравим прикладом стали атаки дронів СБУ Sea Baby, які уразили два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT, що належать тіньовому флоту Росії.
За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, Росія зараз намагається копіювати українські розробки.
Проте ефективність російських аналогів поки не підтверджена.
На відміну від ворога, українські військові продовжують бити виключно по законних військових цілях і запевняють, що повністю готові до нових загроз із боку РФ.