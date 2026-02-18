RU

РФ готовит массированное применение морских дронов: ГУР раскрыло детали

Фото: РФ готовит массированное применение морских дронов (росСМИ)
Автор: Ірина Глухова, Анастасия Рокитна

Россияне активно работают над разработкой морских дронов, которыми хотят наносить массированные удары.

По информации Главного управления разведки, пока системного или результативного использования этих средств с достижением значительного боевого эффекта не зафиксировано.

В то же время в РФ продолжают разработку и производство новых типов морских беспилотников.

В частности, аппарат типа "Тритон", который может развивать скорость до 100 км/ч, вероятно, готовят для атак на гражданское судоходство и портовую инфраструктуру Украины.

"Вместе с тем имеющиеся планы по производству (в частности до 40 единиц аппаратов типа "Скат" в месяц) свидетельствуют о намерении противника перейти к тактике массированного применения", - сообщили в разведке.

Особое внимание ГУР обращает на разработку автономного подводного аппарата "Просвет-1", который создается для противодействия украинским подводным беспилотным системам. Это свидетельствует о попытках РФ формировать эшелонированную подводную оборону.

 

Морские дроны

Напомним, Украина стала первым в мире государством, которое массово и эффективно применило морские дроны для поражения кораблей Черноморского флота РФ, что существенно изменило баланс сил в Черном море.

Ярким примером стали атаки дронов СБУ Sea Baby, которые поразили два подсанкционных нефтетанкера KAIRO и VIRAT, принадлежащих теневому флоту России.

По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, Россия сейчас пытается копировать украинские разработки.

Однако эффективность российских аналогов пока не подтверждена.

В отличие от врага, украинские военные продолжают бить исключительно по законным военным целям и уверяют, что полностью готовы к новым угрозам со стороны РФ.

