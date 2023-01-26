РФ готує 25 "виправних колоній" на окупованих територіях, - міськрада Маріуполя

Російські окупанти планують перетворити Маріуполь й Донецьку область в концтабір. Хочуть створити 25 "виправних колоній" на тимчасово окупованих територіях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Маріупольської міської ради.

Відповідне розпорядження видав прем'єр Росії Михайло Мішустін. Зазначається, що на території "ДНР", Росія планує створити 12 "виправних колоній" й одну лікувально-виправну установу. "Таким чином, у "найкращих" традиціях радянської диктатури, окупанти зможуть позбавлятися "не благонадійних" жителів та тих, хто має іншу точку зору. Вже скоро почнуть шукати зрадників та шпигунів", - пише пресслужба.