В Маріуполі ліквідували трьох офіцерів РФ (фото)
Бійці маріупольського спротиву показали наслідки від підірваного позашляховика в якому знаходились військові Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.
"За підтвердженою інформацією було ліквідовано три офіцери. Слідчий комітет Росії розслідує справу за ознаками - тероризм та екстремізм", - заявив Андрющенко.
За його словами, курівництво Москви факт подібної атаки Спротиву для місцевих жителів пояснив, як “бандитские разборки”.
"Бо назвати черговим розмінуванням кульбіт підірваного позашляховика з росіянами всередині якось не комільфо", - додав радника мера Маріуполя.
Нагадаємо, сьогодні, 24 січня, поблизу тимчасово окупованого Маріуполя пролунали вибухи. Повідомляється про "прильоти" у районі населеного пункту Старий Крим.
Додамо, раніше в мерії Маріуполя опублікували відео, на якому видно, як зараз виглядає знищене російськими окупантами місто.
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