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В Маріуполі ліквідували трьох офіцерів РФ (фото)

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Маріуполь, Вівторок 24 січня 2023 17:48
В Маріуполі ліквідували трьох офіцерів РФ (фото) Фото: в Маріуполі ліквідували трьох офіцерів РФ (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Бійці маріупольського спротиву показали наслідки від підірваного позашляховика в якому знаходились військові Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

"За підтвердженою інформацією було ліквідовано три офіцери. Слідчий комітет Росії розслідує справу за ознаками - тероризм та екстремізм", - заявив Андрющенко.

За його словами, курівництво Москви факт подібної атаки Спротиву для місцевих жителів пояснив, як “бандитские разборки”.

"Бо назвати черговим розмінуванням кульбіт підірваного позашляховика з росіянами всередині якось не комільфо", - додав радника мера Маріуполя.

Нагадаємо, сьогодні, 24 січня, поблизу тимчасово окупованого Маріуполя пролунали вибухи. Повідомляється про "прильоти" у районі населеного пункту Старий Крим.

Додамо, раніше в мерії Маріуполя опублікували відео, на якому видно, як зараз виглядає знищене російськими окупантами місто.

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Маріуполь окупанти Війна Росії проти України
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