В РФ готовят симметричный ответ на ракетные испытания США

Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

Ранее США испытали первую крылатую ракету наземного базирования, заращенную ДРСМД

Министерство обороны России приступило к реализации поручений президента РФ Владимира Путина по подготовке ответных мер на испытания США ракеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.



По его словам, 23 августа Путин попросил правительство оценить угрозу, которою представляют для России испытания крылатой ракеты наземного базирования Вашингтоном, и поручил министрам "принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа".



Напомним, Соединенные Штаты Америки испытали первую крылатую ракету наземного базирования с досягаемости более 500 км, которая была запрещена ракетным договором. Испытания ракеты с неядерной боеголовкой произошло в штате Калифорния 18 августа.

2 августа договор между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) прекратил действовать.

Ранее РБК-Украина сообщало, что после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности США ускоряют разработку новых ракетных систем и уже начали работу над "мобильными системами неядерных крылатых и баллистических ракет наземного базирования".

Кроме того, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что хотел бы в течение нескольких месяцев разместить в Азии ракеты наземного базирования средней дальности.