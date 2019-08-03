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В Пентагоне планируют размещение ракет в Азии

Новости » Политика    03.08.2019 - 21:34
В Пентагоне планируют размещение ракет в Азии
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

Глава Пентагона сообщил, что хотел бы в течение нескольких месяцев разместить в Азии ракеты

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что хотел бы в течение нескольких месяцев разместить в Азии ракеты наземного базирования средней дальности. Об этом он сообщил на следующий день после формального прекращения действия ДРСМД, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я бы хотел (разместить ракеты, - ред.) в течение месяцев... однако такие процессы могут занять больше времени, чем вы ожидаете", - сказал Эспер в преддверии турне по Азиатскому региону.

Агентство со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника пишет, что процесс может занять годы. Отмечается, что конкретные решения еще не приняты. Также глава Пентагона не сообщил, в каких конкретно странах он хотел бы разместить ракеты.

Напомним, РБК-Украина ранее писало, что п+осле прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Соединенные Штаты ускоряют разработку новых ракетных систем и уже начали работу над "мобильными системами неядерных крылатых и баллистических ракет наземного базирования".

Отметим, 2 августа истек шестимесячный срок, который США дали Москве для устранения допущенных ею нарушений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Госсекретарь США Майкл Помпео возложил ответственность за прекращение действия договора на Россию, в РФ, в свою очередь, заявили, что соглашение перестало действовать "по инициативе американской стороны".

 

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