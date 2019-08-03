США намерены ускорить разработку новых ракетных систем

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Глава Пентагона сообщил о новой ракетной программе

После прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Соединенные Штаты ускоряют разработку новых ракетных систем и уже начали работу над "мобильными системами неядерных крылатых и баллистических ракет наземного базирования". Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам Эспера, новая ракетная программа пока находится на "ранней стадии".

Глава Минобороны США также обвинил Россию в "продолжительных и неоднократных нарушениях" ДРСМД и подчеркнул, что Соединенные Штаты добросовестно придерживались своих обязательств в рамках соглашения.

Отметим, 2 августа истек шестимесячный срок, который США дали Москве для устранения допущенных ею нарушений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Госсекретарь США Майкл Помпео возложил ответственность за прекращение действия договора на Россию, в РФ, в свою очередь, заявили, что соглашение перестало действовать "по инициативе американской стороны".

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между США и Россией предостерег от новой гонки ядерных вооружений.