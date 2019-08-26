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У РФ готують симетрична відповідь на ракетні випробування США

Новини » Політика    26.08.2019 - 15:47
У РФ готують симетрична відповідь на ракетні випробування США
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

Раніше США випробували першу крилату ракету наземного базування, заращенную ДРСМД

Міністерство оборони Росії приступило до реалізації доручень президента РФ Володимира Путіна з підготовки заходів у відповідь на випробування США ракети. Про це повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, передає РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, 23 серпня Путін попросив уряд оцінити загрозу, яку становлять для Росії випробування крилатої ракети наземного базування Вашингтоном, і доручив міністрам "вжити вичерпних заходів з підготовки симетричної відповіді".

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки випробували першу крилату ракету наземного базування з досяжності понад 500 км, яка була заборонена ракетним договором. Випробування ракети з неядерної боєголовкою сталося в штаті Каліфорнія 18 серпня.

2 серпня договір між Сполученими Штатами Америки та Російською Федерацією про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) припинив діяти.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що після припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності США прискорюють розробку нових ракетних систем і вже почали роботу над "мобільними системами неядерних крилатих і балістичних ракет наземного базування".

Крім того, глава Пентагону Марк Еспер заявив, що хотів би протягом декількох місяців розмістити в Азії ракети наземного базування середньої дальності.

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