РФ готовится к попытке реванша на выборах-2019, - Порошенко

Президент поприветствовал решение Совета ЕС о продлении санкций против России
Президент Петр Порошенко заявил, что Россия готовится к попытке реванша в Украине во время выборов в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы государства.
Так, глава государства поприветствовал решение Совета Европейского союза о продлении санкций против РФ.
"Символично, что накануне Рождества и Нового Года Совет ЕС принял решение о продлении экономических и секторальных санкций против России за агрессию на Донбассе. После моих встреч в Брюсселе на полях Европейского совета на прошлой неделе верил, что проукраинское единство в ЕС остается непоколебимым, а цена агрессии для Кремля и дальше будет расти", - подчеркнул президент.
Вместе с тем он отметил, что "настоящая битва еще впереди".
"Однако, настоящая битва еще впереди, потому что Кремль активно готовится к следующему избирательному году, а именно к попытке реванша в Украине и созданию Европы альтернативных ценностей. Должны укреплять наше единство и солидарность во имя мира и безопасности на европейском континенте", - написал глава государства.
Напомним, Евросоюз сегодня, 21 декабря 2018 года официально продлил экономические санкции против Российской Федерации еще на шесть месяцев.
Как писало РБК-Украина ранее, пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко подчеркивал, что заявления президента РФ Владимира Путина о готовности сотрудничать с "любыми новыми" властями в Украине являются примером вмешательства РФ в избирательный процесс.
Добавим также, спикер Верховной рады Андрей Парубий считает, что Россия будет прилагать сверхусилия для влияния на украинские выборы.