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РФ готовится к попытке реванша на выборах-2019, - Порошенко

Новости » Политика    21.12.2018 - 18:28
РФ готовится к попытке реванша на выборах-2019, - Порошенко
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Президент поприветствовал решение Совета ЕС о продлении санкций против России

Президент Петр Порошенко заявил, что Россия готовится к попытке реванша в Украине во время выборов в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы государства.

Так, глава государства поприветствовал решение Совета Европейского союза о продлении санкций против РФ.

РФ готовится к попытке реванша на выборах-2019, - Порошенко

"Символично, что накануне Рождества и Нового Года Совет ЕС принял решение о продлении экономических и секторальных санкций против России за агрессию на Донбассе. После моих встреч в Брюсселе на полях Европейского совета на прошлой неделе верил, что проукраинское единство в ЕС остается непоколебимым, а цена агрессии для Кремля и дальше будет расти", - подчеркнул президент.

Вместе с тем он отметил, что "настоящая битва еще впереди".

"Однако, настоящая битва еще впереди, потому что Кремль активно готовится к следующему избирательному году, а именно к попытке реванша в Украине и созданию Европы альтернативных ценностей. Должны укреплять наше единство и солидарность во имя мира и безопасности на европейском континенте", - написал глава государства.

Напомним, Евросоюз сегодня, 21 декабря 2018 года официально продлил экономические санкции против Российской Федерации еще на шесть месяцев.

Как писало РБК-Украина ранее, пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко подчеркивал, что заявления президента РФ Владимира Путина о готовности сотрудничать с "любыми новыми" властями в Украине являются примером вмешательства РФ в избирательный процесс.

Добавим также, спикер Верховной рады Андрей Парубий считает, что Россия будет прилагать сверхусилия для влияния на украинские выборы.

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