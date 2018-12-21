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РФ готується до спроби реваншу на виборах-2019, - Порошенко

Новини » Політика    21.12.2018 - 18:28
РФ готується до спроби реваншу на виборах-2019, - Порошенко
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Президент привітав рішення Ради ЄС щодо продовження санкцій проти Росії

Президент Петро Порошенко заявив, що Росія готується до спроби реваншу в Україні під час виборів у 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter глави держави.

Так, глава держави привітав рішення Ради Європейського союзу щодо продовження санкцій проти РФ.

РФ готується до спроби реваншу на виборах-2019, - Порошенко

"Символічно, що напередодні Різдва і Нового Року Рада ЄС прийняла рішення щодо продовження економічних та секторальних санкцій проти Росії за агресію на Донбасі. Після моїх зустрічей у Брюсселі на полях Європейської ради минулого тижня вірив, що проукраїнська єдність в ЄС залишається непохитною, а ціна агресії для Кремля і далі зростатиме", - підкреслив президент.

Разом з тим він зазначив, що "справжня битва ще попереду".

"Однак, справжня битва ще попереду, бо Кремль активно готується до наступного виборчого року, а саме спроби реваншу в Україні та створення Європи альтернативних цінностей. Маємо зміцнювати нашу єдність та солідарність в ім'я миру та безпеки на європейському континенті", - написав глава держави.

Нагадаємо, Євросоюз сьогодні, 21 грудня 2018 року офіційно продовжив економічні санкції проти Російської Федерації ще на шість місяців.

Як писало РБК-Україна раніше, прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко підкреслював, що заяви президента РФ Володимира Путіна про готовність співпрацювати з "будь-якою новою" владою в Україні є прикладом втручання РФ у виборчий процес.

Додамо також, спікер Верховної ради Андрій Парубій вважає, що Росія буде докладати надзусилля для впливу на українські вибори.

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