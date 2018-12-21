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ЕС продлил экономические санкции против России

Новости » Политика    21.12.2018 - 18:03
ЕС продлил экономические санкции против России
Иллюстративное фото (facebook.com/eucouncil)

Санкции против России продлили еще на полгода

Евросоюз сегодня, 21 декабря 2018 года официально продлил экономические санкции против Российской Федерации еще на шесть месяцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте Европейского совета.

Как сообщается, 21 декабря 2018 года, Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 июля 2019 года. Решение о продлении санкций, как отмечается, было принято единогласно.

"Это решение следует за обновленной информацией президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель в Совете Европы от 13-14 декабря 2018 года о состоянии выполнения минских соглашений, с которыми связаны санкции. Учитывая, что никакого прогресса не было, Европейский совет принял политическое решение пролонгировать экономические санкции против России", - говорится в сообщении.

ЕС продлил экономические санкции против России

Решение ЕС о продлении санкций против РФ уже поприветствовал президент Украины Петр Порошенко, назвав его символичным.

"Символично, что накануне Рождества и Нового года Совет ЕС принял решение о продлении экономических и секторальных санкций против России за агрессию на Донбассе", - написал Порошенко в Twitter.

ЕС продлил экономические санкции против России

Напомним, 17 декабря послы Европейского союза (ЕС) одобрили продление экономических санкций против России на полгода. 

Кроме того, как писало РБК-Украина, 13 декабря саммит Европейского союза решил продлить экономические санкции против РФ. По словам президента Украины Петра Порошенко, решение саммита Европейского союза о продолжении санкций против Российской Федерации создает основу для разработки новых санкций. 

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