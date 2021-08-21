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РФ не готова к встрече Зеленского с Путиным. МИД делает ставку на нормандский саммит

Автор: РБК-Украина

С российской стороны не видно готовности к проведению встречи президента Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Министерство иностранных дел сосредоточится на подготовке нормандского саммита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы "Радио Свободы".

"Мы заинтересованы в этом разговоре (Зеленского с Путиным, - ред.). И вы знаете инициативы президента Зеленского провести такой саммит. Но пока мы не видим готовности с российской стороны к проведению этой встречи. И сейчас на повестке дня есть много других критических вопросов. Я думаю, что сейчас с осеннего сезона мы активно вернемся к попыткам организовать прежде всего саммит "нормандской четверки", - отметил министр.

По его словам, очевидно, что придется ждать избрания нового правительства Германии и нового канцлера.

"Если саммит нормандский не срабатывает, тогда надо искать возможность двустороннего саммита. Это тоже те вариации, которые есть в распоряжении дипломатии", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что прямые переговоры с Путиным являются единственным путем к освобождению крымских политзаключенных.

Он также считает, что Путин слишком эмоционален, когда дело касается Украины.

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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий Кулеба