РФ не готова к встрече Зеленского с Путиным. МИД делает ставку на нормандский саммит

"Мы заинтересованы в этом разговоре (Зеленского с Путиным, - ред.). И вы знаете инициативы президента Зеленского провести такой саммит. Но пока мы не видим готовности с российской стороны к проведению этой встречи. И сейчас на повестке дня есть много других критических вопросов. Я думаю, что сейчас с осеннего сезона мы активно вернемся к попыткам организовать прежде всего саммит "нормандской четверки", - отметил министр.

По его словам, очевидно, что придется ждать избрания нового правительства Германии и нового канцлера.

"Если саммит нормандский не срабатывает, тогда надо искать возможность двустороннего саммита. Это тоже те вариации, которые есть в распоряжении дипломатии", - добавил Кулеба.