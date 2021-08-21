РФ не готова до зустрічі Зеленського з Путіним. МЗС робить ставку на нормандський саміт

"Ми зацікавлені в цій розмові (Зеленського з Путіним, - ред.). І ви знаєте ініціативи президента Зеленського провести такий саміт. Але поки ми не бачимо готовності з російського боку до проведення цієї зустрічі. І зараз на порядку денному є багато інших критичних питань. Я думаю, що зараз з осіннього сезону ми активно повернемося до спроб організувати насамперед саміт "нормандської четвірки", - зазначив міністр.

За його словами, очевидно, що доведеться чекати обрання нового уряду Німеччини і нового канцлера.

"Якщо саміт нормандський не спрацьовує, тоді треба шукати можливість двостороннього саміту. Це теж ті варіації, які є в розпорядженні дипломатії", - додав Кулеба.