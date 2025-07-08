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РФ готова до війни не тільки в Україні, а й в інших частинах Європи, - прем'єр Данії

Вівторок 08 липня 2025 16:25
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РФ готова до війни не тільки в Україні, а й в інших частинах Європи, - прем'єр Данії Фото: Метте Фредеріксен, прем'єр Данії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Військові плани Росії не обмежуються лише Україною. Ймовірно, вона може почати агресію і в інших частинах Європи.

Як передає РБК-Україна, про це на пресконференції з головою Європарламенту Робертою Метсолою заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

"Я, як ви, ймовірно, знаєте, одна з європейських лідерів, яка, на жаль, вважає, що Росія готова продовжувати війну не тільки в Україні, а й в інших частинах Європи", - зазначила Фредеріксен.

Вона уточнила, що саме тому європейським країнам потрібно почати переозброєння.

За словами данської прем'єрки, позиції європейських країн щодо цільового показника витрат на оборону в 5% ВВП розходяться. Тому потрібно проявляти більше гнучкості в обговореннях наступного бюджету.

Росія - загроза для Європи

Нагадаємо, під час нещодавнього саміту НАТО в Гаазі лідери країн-членів Альянсу в підсумковій декларації визнали, що Росія є загрозою для євроатлантичної безпеки.

При цьому генсек НАТО Марк Рютте нещодавно зазначав, що Росія вже протягом наступних 5 років може підготуватися до нападу на Альянс. Це пояснюється високими темпами виробництва зброї в РФ.

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