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РФ готова к войне не только в Украине, но и в других частях Европы, - премьер Дании

Вторник 08 июля 2025 16:25
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РФ готова к войне не только в Украине, но и в других частях Европы, - премьер Дании Фото: Метте Фредериксен, премьер Дании (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Военные планы России не ограничиваются только Украиной. Вероятно, она может начать агрессию и в других частях Европы.

Как передает РБК-Украина, об этом на пресс-конференции с главой Европарламента Робертой Метсолой заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

"Я, как вы, вероятно, знаете, один из европейских лидеров, которая, к сожалению, считает, что Россия готова продолжать войну не только в Украине, но и в других частях Европы", - отметила Фредериксен.

Она уточнила, что именно поэтому европейским странам нужно начать перевооружение.

По словам датского премьера, позиции европейских стран по целевому показателю расходов на оборону в 5% ВВП расходятся. Поэтому нужно проявлять больше гибкости в обсуждениях следующего бюджета.

Россия - угроза для Европы

Напомним, в ходе недавнего саммита НАТО в Гааге лидеры стран-членов Альянса в итоговой декларации признали, что Россия является угрозой для евроатлантической безопасности.

При этом генсек НАТО Марк Рютте недавно отмечал, что Россия уже в течение следующих 5 лет может подготовиться к нападению на Альянс. Это объясняется высокими темпами производства оружия в РФ.

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