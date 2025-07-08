РФ готова к войне не только в Украине, но и в других частях Европы, - премьер Дании

Военные планы России не ограничиваются только Украиной. Вероятно, она может начать агрессию и в других частях Европы.

Как передает РБК-Украина , об этом на пресс-конференции с главой Европарламента Робертой Метсолой заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

"Я, как вы, вероятно, знаете, один из европейских лидеров, которая, к сожалению, считает, что Россия готова продолжать войну не только в Украине, но и в других частях Европы", - отметила Фредериксен.

Она уточнила, что именно поэтому европейским странам нужно начать перевооружение.

По словам датского премьера, позиции европейских стран по целевому показателю расходов на оборону в 5% ВВП расходятся. Поэтому нужно проявлять больше гибкости в обсуждениях следующего бюджета.