РФ готова на переговоры: в СНБО объяснили, что не так в "миролюбивой" риторике Кремля

В последнее время российская пропаганда склоняет Украину к переговорам, утверждая, что Кремль готов прийти к консенсусу дипломатическим путем. Но это только манипуляция.
Почему это так, объясняет РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
"В последнее время Россия активно использует иностранных политиков и пытается навязать миру мнение, что она согласна на мирные переговоры с Украиной", - говорится в сообщении.
Как добавляют в ЦПД, ссылаясь на заявление супруги президента Ирландии, кремлевские медиа пишут, что "конфликт в Украине будет продолжаться, пока Москва и Киев не договорятся о прекращении огня".
"А через экс-канцлера Германии Герхарда Шредера Кремль пытается известить западное общество, что Россия готова сесть за стол переговоров", - добавляют в ЦПД.
В СНБО подчеркивают, что такие манипуляции с заявлениями отдельных спикеров - элемент информационно-психологической операции России, цель которой - создать вокруг РФ имидж миролюбивой страны.
"Агрессор продолжает дезинформировать о склонности к миру, подчеркивая подписание мирного соглашения о вывозе заблокированного украинского зерна. В то же время Россия не прекращает обстреливать населенные пункты Украины и убивать мирное население", - добавляют в ЦПД.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сядет за стол переговоров с РФ, когда восстановит позицию силы.
Кроме того, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс считает, что переговоры с Кремлем стоит проводить только после поражения России.
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