РФ готова на переговори: у РНБО пояснили, що не так у "миролюбній" риториці Кремля

"Останнім часом Росія активно використовує іноземних політиків та намагається нав’язати світові думку, що вона згодна на мирні перемовини з Україною", - йдеться в повідомленні.

Як додають в ЦПД, посилаючись на заяву дружини президента Ірландії, кремлівські медіа пишуть, що "конфлікт в Україні триватиме, доки Москва та Київ не домовляться про припинення вогню".

"А через екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера Кремль намагається сповістити західне суспільство, що Росія готова сісти за стіл перемовин", - додають в ЦПД.

В РНБО наголошують, що такі маніпуляції із заявами окремих спікерів - елемент інформаційно-психологічної операції Росії, мета якої - створити навколо РФ імідж миролюбної країни.

"Агресор продовжує дезінформувати про схильність до миру, наголошуючи на підписанні мирної угоди про вивіз заблокованого українського зерна. Водночас Росія не припиняє обстрілювати населені пункти України та вбивати мирне населення", - додають в ЦПД.