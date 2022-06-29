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Мирные переговоры с Россией стоит вести только после ее поражения, - МИД Британии

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Лондон, Среда 29 июня 2022 14:45
Мирные переговоры с Россией стоит вести только после ее поражения, - МИД Британии Фото: глава МИД Британии Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным сейчас не приведут к миру. Поэтому вести переговоры с Кремлем стоит после поражения России в войне против Украины.

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Нам абсолютно необходимо добиться поражения России в Украине. Это необходимо ради европейской безопасности, свободы и демократии, и только так мы сможем добиться прочного мира в Европе. Есть некоторые, кто говорит, что сейчас, пока Россия все еще находится в Украине, возможны переговоры, но я думаю, что это принесет ложный мир и приведет к дальнейшей агрессии в будущем", - заявила она.

По словам министра, мир должен извлечь уроки из прошлого, например, из неудач минских соглашений, чтобы обеспечить прочный мир в Европе.

"Поэтому мой очень сильный сигнал: сначала мы должны победить Россию, а потом вести переговоры", - подчеркнула Трасс.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина в переговорах с РФ сама определит, что для нее является приемлемым.

Кроме того, ранее глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия заявлял, что Киев сможет вернуться к переговорам с Россией только после укрепления позиции на линии фронта. Предположительно, это может случиться до конца августа.

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