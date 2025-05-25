"РФ глузує зі США": як світ реагує на нічний терор України

ЄС

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас у своєму X (Twitter) написала, що атаки знову продемонстрували, що Росія прагне завдати ще більше страждань і знищити Україну.

"Жахливо бачити дітей серед невинних жертв, які постраждали і загинули. Сьогодні мої думки з родинами загиблих", - зазначила Каллас.

Вона закликала до "найсильнішого тиску" на Росію, щоб зупинити війну.

Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос вважає, що ескалація російських атак "викликає тривогу", бо остання ніч була "однією з найсмертоносніших" для України.

"Оскільки Росія посилює свою жорстокість, ми повинні посилити нашу підтримку. Шлях України до ЄС - це не далека мета: це стратегічний імператив. Ми повинні діяти відповідно", - написала вона в X (Twitter).

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова відзначила, що Росія другу ніч поспіль масовано атакувала Україну ракетами і дронами. При цьому сьогодні атака відбувалася у День Києва.

"Росіяни невпинно посилюють тиск. Посилюють терор проти цивільного населення. Атаки стають все інтенсивнішими і частішими. Вони сміються над світом!!! Вони глузують зі США і з будь-яких дипломатичних спроб досягти миру. Мир? Який мир?" - зазначила Матернова.

Дипломатка обурилася, що світ не реагує на терор диктатора Путіна і його провокації. Вона закликала світ показати, що "ми маємо силу чинити опір, разом з Україною".

"Як світ відреагує на терор Путіна і його явні провокації? На його знущання над будь-якими переговорами про припинення вогню? Мушу зізнатися, що я сам задаю собі це питання. Путін явно переслідує свою заявлену мету - вбивати українців і змусити Україну підкоритися. На жаль, єдина мова, яку він розуміє, - це мова сили", - написала посол у Facebook.

Литва

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав дати "сильну відповідь" на нічний терор Росії. Він також назвав удар по Україні "проявом чистої жорстокості".

"Понад 250 безпілотників "Шахед", 14 балістичних ракет і загибель невинних людей. Це був не просто напад. Це був сигнал про безкарність... Більше військової підтримки та озброєння для України, жорсткіші санкції та ізоляція Росії. Поступки не ведуть до миру - вони дають дозвіл на продовження агресії", - відзначив Будріс.

А колишній глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс нагадав, що новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обіцяв передати Україні Taurus, а західні країни - жорсткі санкції проти РФ.

"Привіт, вибачте, що турбую, але чи не чули ви щось про Taurus і ті нищівні санкції? Дайте знати, дякую", - написав він в X (Twitter).

Молдова

Президент Молдови Мая Санду засудила нічну масовану атаку Росії на Україну, зазначивши, що так не поводиться країна, яка прагне до миру.

Президентка Молдови у своєму дописі висловила підтримку Україні.

"367 безпілотників і ракет. Щонайменше 12 загиблих. Десятки поранених. Це не поведінка країни, яка прагне до миру - це навмисна ескалація і жорстокий напад на невинних людей. Молдова підтримує Україну. Світ повинен відповісти масштабною підтримкою України", - написала Санду в X.