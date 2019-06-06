РФ и Германия подпишут первое после аннексии Крыма экономической соглашение

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Соглашение будет подписано 7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума

Российская Федерация и Германия подпишут первое экономическое соглашение после аннексии Россией Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, министры экономики РФ и Германии Максим Орешкин и Петер Альтмайер 7 июня подпишут декларацию о намерениях по партнерству для эффективности. Документ будет подписан в рамках Петербургского международного экономического форума.

Документ станет первым межправительственным рамочным соглашением по экономическому партнерству двух стран после аннексии Крыма весной 2014 года. Тогда развитие российско-германского взаимодействия в большинстве отраслей, в частности, в экономике, было заморожено.



Проект "партнерства для эффективности" должен стать платформой для уже существующей деятельности. Речь идет о предоставлении российским компаниям возможности перенимать немецкий опыт и технологии. Цель сотрудничества - повысить эффективность российского бизнеса. В рамках программы подразумеваются поездки российских делегаций в Германию и на немецкие заводы в России.



В последний раз подобное межправительственное соглашение было подписано в 2008 году - речь идет о так называемом "партнерстве по модернизации". Правда, речь тогда шла не только об экономическом, но и о политическом, правовом и социальном сотрудничестве. Новый формат является менее политизированным, поэтому имеет гораздо больше шансов на успех, уверены во внешнеторговой палате.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что министр иностранных дел Германии Гайко Маас и президент Украины Владимир Зеленский обсудили как возобновить минский процесс. Участники встречи обменялись мнениями об условиях и дальнейших шагах для активизации переговорного процесса по Донбасса.

Кроме того, глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия и Франция продолжат оказывать поддержку Украине в урегулировании конфликта на Донбассе и в осуществлении реформ.