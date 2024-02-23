РФ формує корпус із колишніх "вагнерівців", вони воюють у районі Авдіївки, - ГУР

Росія формує новий корпус добровольців, до якого увійдуть колишні "вагнерівці". Вони вже діють у районі Авдіївки Донецької області.
Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки України Міністерства оборони Вадим Скібіцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У РФ зараз формується добровольчий корпус із 18 тисяч осіб. Це, зокрема, всі колишні "вагнерівці", керує цим Міністерство оборони", - сказав Скібіцький.
За його словами, вони зараз діють і в районі Авдіївки. Також представник ГУР згадав бригаду "Ветерани", яка також є добровольчим корпусом, який застосовує Росія.
"Так, їх активно використовують через те, що мають бойовий досвід. Тобто на полі бою їх зараз можна побачити", - додав Скібіцький.
За його словами, підхід добровольчого корпусу використовують такий самий, який застосовував "Вагнер" у Бахмуті.
Йдеться про постійні штурмові дії та досягнення результату за будь-яку ціну.
"Що стосується зарплати, то вона там майже така сама, як і в збройних силах Росії. Але у "Вагнера" зарплата була вищою, і "Вагнер" дуже цінував своїх інструкторів і командирів", - розповів Скібіцький.
Скібіцький заявив, що африканці та сирійці не хочуть іти воювати проти України, а використовують це як шанс потрапити до Європи.
"Ніхто не хоче йти воювати. Вони сюди йдуть просто для того, щоб потім втекти і потрапити в Європу. Усі думають, що вони йдуть сюди воювати. Але це не так. Повірте", - сказав він.
Заступник керівника ГУР заявив, що за першої можливості вони намагатимуться потрапити до Європи.
Після смерті Євгена Пригожина, частину найманців ПВК "Вагнера" перекинули до Білорусі.
За даними британської розвідки, у жовтні 2023 року підрозділи ПВК "Вагнера" увійшли до складу Росгвардії.
Наприкінці грудня Росія посилила військове угруповання на території союзницької країни. Військові країни за підтримки Москви розгорнули кілька батальйонів і тактичних груп у двох областях Білорусі.
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