РФ формирует корпус из бывших "вагнеровцев", они воюют в районе Авдеевки, - ГУР

Что известно о новом корпусе

"В РФ сейчас формируется добровольческий корпус из 18 тысяч человек. Это, в частности, все бывшие "вагнеровцы", руководит этим Министерство обороны", - сказал Скибицкий.

По его словам, они сейчас действуют и в районе Авдеевки. Также представитель ГУР упомянул бригаду "Ветераны", которая также является добровольческим корпусом, который применяет Россия.

"Да, их активно используют из-за того, что имеют боевой опыт. То есть на поле боя их сейчас можно увидеть", - добавил Скибицкий.

Тактика применения оккупантов

По его словам, подход добровольческого корпуса используют такой же, который применял "Вагнер" в Бахмуте.

Речь идет о постоянных штурмовых действиях и достижении результата любой ценой.

"Что касается зарплаты, то она там почти такая же, как и в вооруженных силах России. Но у "Вагнера" зарплата была выше, и "Вагнер" очень ценил своих инструкторов и командиров", - рассказал Скибицкий.

Вербовка иностранцев

Скибицкий заявил, что африканцы и сирийцы не хотят идти воевать против Украины, а используют это как шанс попасть в Европу.

"Никто не хочет идти воевать. Они сюда идут просто для того, чтобы потом убежать и попасть в Европу. Все думают, что они идут сюда воевать. Но это не так. Поверьте", - сказал он.

Заместитель руководителя ГУР заявил, что при первой возможности они будут пытаться попасть в Европу.

ЧВК "Вагнера" после смерти Пригожина

После смерти Евгения Пригожина часть наемников ЧВК "Вагнера" перебросили в Беларусь.

По данным британской разведки, в октябре 2023 года подразделения ЧВК "Вагнера" вошли в состав Росгвардии.

В конце декабря Россия усилила военную группировку на территории союзнической страны. Военные страны при поддержке Москвы развернули несколько батальонов и тактических групп в двух областях Беларуси.