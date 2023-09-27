РФ формує 12 штурмових рот на Лимано-Куп'янському напрямку: у ЗСУ розкрили деталі

Він розповів, що минулої доби на Лимано-Куп'янському напрямку росіяни не проводили штурмів або бойових зіткнень.

При цьому ворог інтенсивно застосовував авіацію для ударів по позиціях ЗСУ, він бив за допомогою штурмовиків Су-25, гелікоптерів Ка-52. Також росіяни провели усього 579 обстрілів.

"Противник там (на Лимано-Куп'янському напрямку - ред.) формує свої штурмові загони, зокрема ці 12 рот штурмових з чисельністю приблизно 2 тисячі осіб. Вони намагатимуться пробити дірки в нашій обороні", - розповів Євлаш.

За його словами, упродовж тривалого часу росіяни вже намагалися пробити оборону ЗСУ, але безуспішно.

Водночас перехоплення свідчать про те, що російські мобілізаційні війська висловлюють негативні та бунтівні настрої, збираються складати зброю, додав Євлаш.

Ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку

Зазначимо, що російські окупанти зосередили значну кількість своїх військ на Лимано-Куп'янському напрямку. Там вони періодично намагаються наступати, а ЗСУ перебувають в обороні.

Військовий експерт, колишній начальник пресслужби Генштабу Владислав Селезньов у коментарі РБК-Україна зазначав, що найближчим часом на Лимано-Куп'янському напрямку очікується серйозне пожвавлення.