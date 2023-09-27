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РФ формирует 12 штурмовых рот на Лимано-Купянском направлении: в ВСУ раскрыли детали

Иллюстративное фото: РФ формирует 12 штурмовых рот на Лимано-Купянском направлении (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне на Лимано-Купянском направлении формируют 12 штурмовых рот. Их хотят использовать для попыток пробить оборону украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша в эфире телемарафона.

Он рассказал, что за прошедшие сутки на Лимано-Купянском направлении россияне не проводили штурмов или боевых столкновений. 

При этом враг интенсивно применял авиацию для ударов по позициям ВСУ, он бил при помощи штурмовиков Су-25, вертолетов Ка-52. Также россияне провели всего 579 обстрелов.

"Противник там (на Лимано-Купянском направлении - ред.) формирует свои штурмовые отряды, в частности эти 12 рот штурмовых с численностью примерно 2 тысячи лиц. Они будут пытаться пробить дыры в нашей обороне", - рассказал Евлаш. 

По его словам, на протяжении долгого времени россияне уже пытались пробить оборону ВСУ, но безуспешно. 

В то же время перехваты свидетельствуют о том, что российские мобилизационные войска выражают негативные и мятежные настроения, собираются складывать оружие, добавил Евлаш. 

Ситуация на Лимано-Купянском направлении

Отметим, что российские оккупанты сосредоточили значительное количество своих войск на Лимано-Купянском направлении. Там они периодически пытаются наступать, а ВСУ находятся в обороне. 

Военный эксперт, бывший начальник пресс-службы Генштаба Владислав Селезнев в комментарии РБК-Украина отмечал, что в ближайшее время на Лимано-Купянском направлении ожидается серьезное оживление

 

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