РФ формирует добровольческие батальоны в четырех областях для войны в Украине, - ISW

Аналитики Института изучения войны назвали четыре области в России, в которых формируют добровольческие батальоны для войны в Украине. Это Новосибирская, Саратовская, Ульяновская и Курганская области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.
Вероятно, российские войска решили атаковать Авдеевку фронтально с оккупированной территории Донецкой области, а не ждать, пока украинские войска отступят с оборонительных позиций.
Институт предполагает, что, судя по заявлениям и беспокойствам российского Минобороны, удары украинцев с HIMARS "деморализуют российских военнослужащих".
Также, ссылаясь на собранные данные, ISW сообщает, что Украина не владеет достоверными данными о погибших и раненых при взрыве в колонии Еленевки на оккупированном Донбассе.
Также аналитики института со ссылкой на неподтвержденные сообщения предполагают, что Иран мог отправить первую партию БПЛА в Россию для полевых испытаний.
Ключевые выводы экспертов ISW:
По данным CNN, Россия во время скрытой мобилизации могла набрать более 30 тысяч добровольцев на войну против Украины. Большинство из них не имеют военного опыта.
Напомним, по данным военной разведки, Россия формирует еще одну ударную группировку для войны в Украине.
Кроме того, ранее ГУР сообщало, что в РФ возник дефицит офицеров.
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