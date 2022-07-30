Россия могла мобилизовать более 30 тысяч добровольцев на войну против Украины, - CNN

Россия во время скрытой мобилизации могла набрать более 30 тысяч добровольцев на войну против Украины. Большинство из них не имеют военного опыта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По информации издания, по всей России формируются добровольческие батальоны для отправки в Украину. Аналитики утверждают, что мобилизировать могли около 30 тысяч добровольцев. Около трети из них отправят на Донбасс.

"Некоторые батальоны будут участвовать исключительно в боевой поддержке и операциях боевого обеспечения (тыловые батальоны или батальоны связи), в то время как другие будут усиливать уже существующие воинские части или сформировать боевые батальоны", - сказала исследователь России из Института изучения войны в Вашингтоне Катерина Степаненко.

По ее словам, обучать добровольцев российское руководство планирует течение четырех недель, но это, вероятно, не превратит их в эффективных солдат.

Также отмечается, что добровольческие батальоны формируют в каждом крае или округе, но служба по контракту в армии больше всего популярна в бедных регионах РФ.

Однако тут возникает другая проблема, поскольку финансирование такие военных формирований ложиться на местные бюджеты. По словам Степаненко, Красноярску, например, нужно выделить на это около 2 млн долларов.

При этом по России распространяют милитарные призывы и реклама, чтобы привлечь как можно больше добровольцев: