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Россия формирует еще один армейский корпус для отправки в Украину, - разведка

Новина українською →
Украина, Пятница 29 июля 2022 12:31
Россия формирует еще один армейский корпус для отправки в Украину, - разведка Фото: Россия готовит еще одну ударную группировку (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российское руководство испытывает недостаток живой силы, поэтому формирует третий отдельный армейский корпус. Создать еще одну ударную группировку планируют к середине августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Представитель ГУР Вадим Скибицкий отметил, что РФ не смогла провести скрытую мобилизацию, как планировала, и не набрала 16 добровольческих батальонов. Новые подразделения были сформированы на скорую руку.

"По подтвержденным данным, на середину июля было сформировано 8 батальонов. Это не достаточно для РФ. Эти батальоны формировались кое-как. В их состав набирали кого угодно", - заявил Скибицкий.

По его словам, из-за неудачи военное руководство решило создать третий армейский корпус. Его формируют в западном военном округе, чтобы сразу перебросить в Украину.

Скибицкий также отметил, что российские подразделения часто отправляют на передовую недоукомплектованными офицерскими кадрами. По его словам, высший командный эшелон РФ сместили, поскольку они в начале войны не выполнили задачу.

"Для того, чтобы обеспечить наличие в подразделениях командиров нижнего звена, они вынуждены присваивать звание младший лейтенант сержантскому составу", - пояснил он.

Напомним, ранее разведка сообщила, что в России возник дефицит офицеров.

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