РФ формує добровольчі батальйони в чотирьох областях для війни в Україні, - ISW

Аналітики Інституту вивчення війни назвали чотири області в Росії, в яких формують добровольчі батальйони для війни в Україні. Це Новосибірська, Саратовська, Ульяновська і Курганська області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.
Ймовірно, російські війська вирішили атакувати Авдіївку фронтально з окупованої території Донецької області, а не чекати, поки українські війська відступлять з оборонних позицій.
Інститут припускає, що, судячи із заяв і занепокоєнь російського Міноборони, удари українців з HIMARS "деморалізують російських військовослужбовців".
Також, посилаючись на зібрані дані, ISW повідомляє, що Україна не володіє перевіреними даними про загиблих і поранених під час вибуху в колонії Оленівки на окупованому Донбасі.
Також аналітики інституту з посиланням на непідтверджені повідомлення припускають, що Іран міг відправити першу партію БПЛА в Росію для польових випробувань.
Ключові висновки експертів ISW:
За даними CNN, Росія під час прихованої мобілізації могла набрати понад 30 тисяч добровольців на війну проти України. Більшість з них не мають військового досвіду.
Нагадаємо, за даними військової розвідки, Росія формує ще одне ударне угруповання для війни в Україні.
Крім того, раніше ГУР повідомляло, що у РФ виник дефіцит офіцерів.
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