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РФ формує добровольчі батальйони в чотирьох областях для війни в Україні, - ISW

Фото: РФ формує добровольчі батальйони в чотирьох областях для війни в Україні (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Аналітики Інституту вивчення війни назвали чотири області в Росії, в яких формують добровольчі батальйони для війни в Україні. Це Новосибірська, Саратовська, Ульяновська і Курганська області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

Ймовірно, російські війська вирішили атакувати Авдіївку фронтально з окупованої території Донецької області, а не чекати, поки українські війська відступлять з оборонних позицій.

Інститут припускає, що, судячи із заяв і занепокоєнь російського Міноборони, удари українців з HIMARS "деморалізують російських військовослужбовців".

Також, посилаючись на зібрані дані, ISW повідомляє, що Україна не володіє перевіреними даними про загиблих і поранених під час вибуху в колонії Оленівки на окупованому Донбасі.

Також аналітики інституту з посиланням на непідтверджені повідомлення припускають, що Іран міг відправити першу партію БПЛА в Росію для польових випробувань.

Ключові висновки експертів ISW:

  • Іран, можливо, відправив першу партію безпілотників в Росію і направив пілотів і обслуговчий персонал для навчання на російському Су-35, потенційно припускаючи, що Іран може спробувати використовувати недавні авіаційні угоди для сприяння придбанню російської бойової техніки - літаків.
  • Російські війська вели безуспішні наступальні дії на північний схід і північний захід від міста Харкова.
  • Окупанти здійснили обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська і на схід від Сіверська.
  • Ворожі війська домоглися незначних успіхів на південний схід від Бахмута і продовжили наступальні операції на північний схід і південний схід від Бахмута.
  • Російські війська поступово наступали навколо Авдіївки і продовжують спроби просування на північний захід від Авдіївки.
  • Російські війська почали два штурми на півночі Херсонської області і продовжують передислокацію військ на південну вісь.
  • Російська Федерація формує нові добровольчі батальйони в Новосибірській, Саратовській, Ульяновській і Курганській областях, а також змінюють терміни виплати грошової компенсації.
  • Українське цивільне населення продовжує чинити опір російській окупації актами громадянської непокори і партизанським саботажем, оскільки Кремль розглядає довгострокові методи контролю населення в окупованій Україні.

За даними CNN, Росія під час прихованої мобілізації могла набрати понад 30 тисяч добровольців на війну проти України. Більшість з них не мають військового досвіду.

Нагадаємо, за даними військової розвідки, Росія формує ще одне ударне угруповання для війни в Україні.

Крім того, раніше ГУР повідомляло, що у РФ виник дефіцит офіцерів.

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Війна Росії проти України