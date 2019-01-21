РФ и Еврокомиссия начали консультации перед трехсторонней встречей по газу

Иллюстративное фото (twitter.com/ruptly.tv)

Также стороны планируют обсудить отсоединение прибалтийских стран от энергосистем РФ

Россия и Европейская комиссия приступили к консультациям перед трехсторонней встречей, на которой будут обсуждаться перспективы транзита российского газа через Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Сообщается, что Россия и Еврокомиссия планируют обсудить отсоединение прибалтийских стран от энергосистем России и Белоруссии (БРЭЛЛ, объединяет энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы).

Напомним, 21 января в Брюсселе пройдут трехсторонние газовые переговоры при участии Украины, Европейской комиссии и России. Основной темой переговоров будет сохранение транзита российского газа в страны ЕС по украинской территории.

Отметим, у "Нафтогаза" пессимистические прогнозы в отношении сегодняшних переговоров. По мнению главного исполнительного директора компании НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, сторонам не удастся достичь соглашений в связи с тем, что российская сторона проигнорировала предыдущие консультации на экспертном уровне.

Министр иностранных дел Павел Климкин возглавит украинскую делегацию на трехсторонних консультациях Украина-Евросоюз-Россия относительно транзита газа.

Минэнерго России надеется на конструктивный диалог на переговорах по транзиту газа через Украину, которые пройдут сегодня.