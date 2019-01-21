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РФ і Єврокомісія почали консультації перед тристоронньою зустріччю по газу

Новини » Політика    21.01.2019 - 14:01
РФ і Єврокомісія почали консультації перед тристоронньою зустріччю по газу
Ілюстративне фото (twitter.com/ruptly.tv)

Також сторони планують обговорити від'єднання прибалтійських країн від енергосистем РФ

Росія і Європейська комісія приступили до консультацій перед тристоронньою зустріччю, на якій обговорюватимуться перспективи транзиту російського газу через Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Повідомляється, що Росія та Єврокомісія планують обговорити від'єднання прибалтійських країн від енергосистем Росії і Білорусії (БРЭЛЛ, об'єднує енергосистеми Білорусії, Росії, Естонії, Латвії та Литви).

Нагадаємо, 21 січня в Брюсселі пройдуть тристоронні газові переговори за участю України, Європейської комісії та Росії. Основною темою переговорів буде збереження транзиту російського газу в країни ЄС по українській території.

Зазначимо, у "Нафтогазу" песимістичні прогнози стосовно сьогоднішніх переговорів. На думку головного виконавчого директора компанії НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, сторонам не вдасться досягти угод у зв'язку з тим, що російська сторона проігнорувала попередні консультації на експертному рівні.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін очолить українську делегацію на трьохсторонніх консультаціях Україна-Євросоюз-Росія щодо транзиту газу.

Міненерго Росії сподівається на конструктивний діалог на переговорах щодо транзиту газу через Україну, які пройдуть сьогодні.

В РФ сподіваються на "конструктивний діалог" щодо транзиту газу через Україну Клімкін очолить українську делегацію на консультаціях Україна-ЄС-РФ
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