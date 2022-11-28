У РФ є перелік потенційних цілей в Україні, залишається лише приймати рішення, - Ігнат

За його словами, загрози з боку Росії існують як з Чорного моря, так і з далеких кордонів. Так, на вихідних активність ворожої авіації була зменшена - у повітряному просторі було буквально кілька літаків.

Проте наразі авіаційна активність висока - кілька десятків ворожих літаків на півночі, на сході та на півдні. Саме з ними і можуть бути пов'язані повітряні тривоги. Так, росіяни мають достатньо запасів ракет С-300, які вони застосовують як зброю тероризму.

"Ми не раз наголошували на тому, що завдати удар вони можуть будь-коли. Питання в плануванні, організації, розвідці. Після крайніх ударів вони роблять якийсь аналіз, підсумки, дивляться, куди ще можна (вдарити - ред.), чи повторно завдавати удар по об'єктах критичної інфраструктури чи обрати новий", - сказав Ігнат.

Так, Росія має цілий перелік об'єктів, які є потенційними цілями для неї. Але агресору потрібен певний час на підготовку ударів. Як правило, РФ здійснює масовані атаки один-два рази на тиждень.

"Підняти літаки і скерувати їх на бойовий курс, завдати ударів - це не так багато часу потрібно, лише потрібно приймати рішення. Тому до цього треба бути готовими перш за все психологічно і дослухатися до влади, до військових", - додав Ігнат.

Нагадаємо, Росія може готуватися до нової ракетної атаки по Україні, оскільки вона вивела у Чорне море ракетоносій.

Також зазначимо, що президент України Володимир Зеленський казав, що цей тиждень може бути таким же складним, як і минулий. Росіяни можуть влаштувати нові теракти проти об'єктів енергетики.

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