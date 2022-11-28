У РФ есть перечень потенциальных целей в Украине, остается только принимать решения, - Игнат

По его словам, угрозы со стороны России существуют как с Черного моря, так и с далеких границ. Так, на выходных активность вражеской авиации была снижена - в воздушном пространстве было буквально несколько самолетов.

Однако сейчас авиационная активность высокая - несколько десятков вражеских самолетов на севере, на востоке и на юге. Именно с ними могут быть связаны воздушные тревоги. Так, у россиян достаточно запасов ракет С-300, которые они применяют как оружие терроризма.

"Мы не раз отмечали, что нанести удар они могут когда угодно. Вопрос в планировании, организации, разведке. После крайних ударов они делают какой-то анализ, итоги, смотрят, куда еще можно (ударить - ред.), повторно наносить удар по объектам критической инфраструктуры или выбрать новый", - сказал Игнат.

Так, Россия имеет целый перечень объектов, которые являются потенциальными целями для нее. Но агрессору нужно определенное время для подготовки ударов. Как правило, РФ совершает массированные атаки один-два раза в неделю.

"Поднять самолеты и направить их на боевой курс, нанести удары - это не так много времени нужно, только нужно принимать решения. Поэтому к этому нужно быть готовыми прежде всего психологически и прислушиваться к власти, к военным", - добавил Игнат.

Напомним, Россия может готовиться к новой ракетной атаке по Украине, поскольку она вывела в Черное море ракетоноситель.

Также отметим, что президент Украины Владимир Зеленский говорил, что эта неделя может быть такой же сложной, как и прошлая. Россияне могут устроить новые теракты против объектов энергетики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.