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РФ двічі вдарила по складах під Дніпром, у мережі пишуть про атаку на "Нову Пошту"

21:16 09.10.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: пожежа після російського удару по складах НП під Дніпром (t.me/dnipropetrovskaODA)

Увечері 9 жовтня Росія двічі атакувала склади "Нової Пошти" під Дніпром. Там зайнялася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі у Telegram.

РФ ударила по НП під Дніпром

Спочатку Ганжа повідомив про те, що ворог атакував Дніпровський район області.

"Зайнялися склади логістичної компанії. Інформацію про постраждалих уточнюємо", - каже він.

Пізніше окупанти завдали повторного удару по цьому ж цивільному об'єкту.

У мережі пишуть, що Росія била по терміналу "Нової пошти" під Дніпром. Це підтверджує і світлина, надана Дніпропетровською ОВА.

Поки що офіційних заяв від "Нової пошти" про атаку РФ не надходило.

Оновлено о 21.23

Пізніше Ганжа опублікував відео роботи рятувальників на пожежі, що сталася на складах НП.

Чиновник зазначив, що наразі постраждалих немає.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві внаслідок російської атаки в ніч на 24 вересня знищено відділення № 6 "Нової пошти" та пошкоджено сортувальне депо. Серед працівників компанії постраждалих нема.

Крім того, що "Нова пошта" припиняє роботу своїх об'єктів під час повітряних тривог та впроваджує власну систему моніторингу для відстеження загроз.

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